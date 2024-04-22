В заблокированные жителями армянские села на границе с Азербайджаном направили спецназ

В армянское село Киранц в Тавушской области из-за протеста жителей против передачи территории сел Азербайджану направили отряд спецназа. Об этом сообщил член фракции «Армения» Нацсобрания Гарника Даниеляна.
«Полицейский спецназ направляются Киранц. Готовятся применить силу», — цитирует слова Даниеляна новостной портал Hraparak. Ранее с митингующими уже проводили переговоры полицейские. Люди до сих пор продолжают оставаться на месте.
9 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. Участники акции протеста против передачи сел заблокировали участок автотрассы М6. Политолог Сурен Петросян призвал жителей других регионов Армении «присоединиться к протесту в Тавуше».
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В армянское село Киранц в Тавушской области из-за протеста жителей против передачи территории сел Азербайджану направили отряд спецназа. Об этом сообщил член фракции «Армения» Нацсобрания Гарника Даниеляна. «Полицейский спецназ направляются Киранц. Готовятся применить силу», — цитирует слова Даниеляна новостной портал Hraparak. Ранее с митингующими уже проводили переговоры полицейские. Люди до сих пор продолжают оставаться на месте. 9 апреля стало известно, что Ереван передаст Азербайджану 2,5 села в Тавушской области. Участники акции протеста против передачи сел заблокировали участок автотрассы М6. Политолог Сурен Петросян призвал жителей других регионов Армении «присоединиться к протесту в Тавуше».