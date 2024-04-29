Украинцев поймали на выклянчивании денег у казахстанцев

На Украине задержано более 30 сотрудников колл-центров, выманивавших деньги
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В Запорожье ликвидированы два колл-центра мошенников, заявил Шынгыс Алекешев Фото:

Свыше 30 сотрудников колл-центров на Украине задержали по подозрению в вымогательстве денег у граждан Казахстана. Об этом рассказал официальный представитель казахстанского министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев.

«На Украине задержали более 30 сотрудников колл-центров, выманивавших деньги у казахстанцев», — передает слова Алекешева Polisia.kz. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов трех стран — Казахстана, Украины и Чехии — объединили усилия для ликвидации двух транснациональных преступных групп, занимавшихся интернет-мошенничеством.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий установлено участие иностранных граждан в интернет-мошенничестве. В Запорожье были ликвидированы два колл-центра мошенников, занимавшихся выдачей себя за представителей банков и правоохранительных органов при обманной схеме по выманиванию данных банковских счетов у граждан Казахстана, заключил Алекешев.

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Свыше 30 сотрудников колл-центров на Украине задержали по подозрению в вымогательстве денег у граждан Казахстана. Об этом рассказал официальный представитель казахстанского министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев. «На Украине задержали более 30 сотрудников колл-центров, выманивавших деньги у казахстанцев», — передает слова Алекешева Polisia.kz. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов трех стран — Казахстана, Украины и Чехии — объединили усилия для ликвидации двух транснациональных преступных групп, занимавшихся интернет-мошенничеством. В рамках оперативно-разыскных мероприятий установлено участие иностранных граждан в интернет-мошенничестве. В Запорожье были ликвидированы два колл-центра мошенников, занимавшихся выдачей себя за представителей банков и правоохранительных органов при обманной схеме по выманиванию данных банковских счетов у граждан Казахстана, заключил Алекешев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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