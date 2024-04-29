Baza раскрыла подробности об одном из подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32. Скрин

Baza: перед поджогом Ка-32 подозреваемый хвастался крупной суммой на счету
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По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» Фото:

Один из подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 в Московской области до произошедшего хвастался крупной суммой денег на банковском счету в три миллиона рублей. Об этом сообщает telagram-канал Baza.

«В день перед поджогом Яковец хвастался друзьям, что меняет квартиры «как перчатки» каждый день, а также показал им скрин из мобильного банка с тремя миллионами на счету, подписав скрин «вот так надо [выражаться]», — говорится в материале. Друзья были удивлены, откуда у него столько денег, ведь ранее он отслужил в армии, а деньги получал за вечеринки в Ростове.

В ночь на 26 апреля был подожжен вертолет Ка-32 в Московской области. Он принадлежит государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Подозреваемые были задержаны 29 числа. Это Яковец и еще четыре человека. Все они из разных регионов. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Скриншот банковского счета одного из подозреваемых
Скриншот банковского счета одного из подозреваемых
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Один из подозреваемых в поджоге вертолета Ка-32 в Московской области до произошедшего хвастался крупной суммой денег на банковском счету в три миллиона рублей. Об этом сообщает telagram-канал Baza. «В день перед поджогом Яковец хвастался друзьям, что меняет квартиры «как перчатки» каждый день, а также показал им скрин из мобильного банка с тремя миллионами на счету, подписав скрин «вот так надо [выражаться]», — говорится в материале. Друзья были удивлены, откуда у него столько денег, ведь ранее он отслужил в армии, а деньги получал за вечеринки в Ростове. В ночь на 26 апреля был подожжен вертолет Ка-32 в Московской области. Он принадлежит государственному казенному учреждению (ГКУ) «Московский авиационный центр». Подозреваемые были задержаны 29 числа. Это Яковец и еще четыре человека. Все они из разных регионов. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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