Врач назвала основные симптомы инсульта

Врач Сурская: головные боли, перекос лица и головокружение — симптомы инсульта
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Головные боли, перекос лица и головокружение могут быть признаками инсульта, отметила Елена Сурская Фото:

Пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений — основные симптомы инсульта. Об этом сообщила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская.

«Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи», — заявила Сурская в беседе с «Газетой.ру». По ее словам, перед возникновением данных симптомов может наблюдаться резкий подъем артериального давления и длительная головная боль. Врач отметила, что данные симптомы характерны для любого вида инсульта.

По очаговым симптомам можно понять какой именно участок мозга пострадал. Она отметила, что развитие слабости в руке и ноге, вплоть до паралича, может свидетельствовать о поражении мозга в области, которая отвечала за движение.

Врач добавила, что при первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Раннее начало лечения снизит риск серьезных осложнений.

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Пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений — основные симптомы инсульта. Об этом сообщила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская. «Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи», — заявила Сурская в беседе с «Газетой.ру». По ее словам, перед возникновением данных симптомов может наблюдаться резкий подъем артериального давления и длительная головная боль. Врач отметила, что данные симптомы характерны для любого вида инсульта. По очаговым симптомам можно понять какой именно участок мозга пострадал. Она отметила, что развитие слабости в руке и ноге, вплоть до паралича, может свидетельствовать о поражении мозга в области, которая отвечала за движение. Врач добавила, что при первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Раннее начало лечения снизит риск серьезных осложнений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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