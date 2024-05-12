Врач назвала основные симптомы инсульта

Пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений — основные симптомы инсульта. Об этом сообщила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская.
«Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи», — заявила Сурская в беседе с «Газетой.ру». По ее словам, перед возникновением данных симптомов может наблюдаться резкий подъем артериального давления и длительная головная боль. Врач отметила, что данные симптомы характерны для любого вида инсульта.
По очаговым симптомам можно понять какой именно участок мозга пострадал. Она отметила, что развитие слабости в руке и ноге, вплоть до паралича, может свидетельствовать о поражении мозга в области, которая отвечала за движение.
Врач добавила, что при первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Раннее начало лечения снизит риск серьезных осложнений.
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Пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений — основные симптомы инсульта. Об этом сообщила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская. «Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи», — заявила Сурская в беседе с «Газетой.ру». По ее словам, перед возникновением данных симптомов может наблюдаться резкий подъем артериального давления и длительная головная боль. Врач отметила, что данные симптомы характерны для любого вида инсульта. По очаговым симптомам можно понять какой именно участок мозга пострадал. Она отметила, что развитие слабости в руке и ноге, вплоть до паралича, может свидетельствовать о поражении мозга в области, которая отвечала за движение. Врач добавила, что при первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Раннее начало лечения снизит риск серьезных осложнений.