Врач назвала основные симптомы инсульта

Врач Сурская: головные боли, перекос лица и головокружение — симптомы инсульта

12 мая 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Головные боли, перекос лица и головокружение могут быть признаками инсульта, отметила Елена Сурская Фото: Анна Майорова © URA.RU Пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений — основные симптомы инсульта. Об этом сообщила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская. «Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи», — заявила Сурская в беседе с « Газетой.ру ». По ее словам, перед возникновением данных симптомов может наблюдаться резкий подъем артериального давления и длительная головная боль. Врач отметила, что данные симптомы характерны для любого вида инсульта. По очаговым симптомам можно понять какой именно участок мозга пострадал. Она отметила, что развитие слабости в руке и ноге, вплоть до паралича, может свидетельствовать о поражении мозга в области, которая отвечала за движение. Врач добавила, что при первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Раннее начало лечения снизит риск серьезных осложнений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений — основные симптомы инсульта. Об этом сообщила заведующая центром неврологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Елена Сурская. «Должно насторожить появление таких признаков, как внезапно начинающиеся пульсирующие головные боли, перекос лица, головокружение с нарушением координации движений, онемение и слабость в руке и ноге, в одной половине тела, резкое ухудшение зрения или изменение речи», — заявила Сурская в беседе с «Газетой.ру». По ее словам, перед возникновением данных симптомов может наблюдаться резкий подъем артериального давления и длительная головная боль. Врач отметила, что данные симптомы характерны для любого вида инсульта. По очаговым симптомам можно понять какой именно участок мозга пострадал. Она отметила, что развитие слабости в руке и ноге, вплоть до паралича, может свидетельствовать о поражении мозга в области, которая отвечала за движение. Врач добавила, что при первых симптомах острого нарушения мозгового кровообращения следует незамедлительно вызывать скорую помощь. Раннее начало лечения снизит риск серьезных осложнений.