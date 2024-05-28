Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российское гражданство. Ранее он сбежал с чемпионата Европы в Россию. Об этом сообщает Mash.
«Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, который сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил паспорт РФ», — передают авторы канала. До этого он служил в ВСУ.
Ранее украинский спортсмен решил незаметно покинуть территорию Польши, где проходил чемпионат Европы по рукопашному спорту. Он прибыл в Чехию, где находился на протяжении пяти месяцев. Затем он прибыл в Москву. Отмечалось, что Кузнецов также намерен стать добровольцем, чтобы воевать на стороне РФ в конфликте с Украиной. До этого солдат рассказывал, что служил в рядах ВСУ, пока не узнал, что украинское командование приняло решение расстрелять его сослуживцев.
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