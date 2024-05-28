Mash: сбежавший в РФ украинский спортсмен получил российский паспорт

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Солдат ВСУ, перешедший на сторону РФ, получил российское гражданство
Солдат ВСУ, перешедший на сторону РФ, получил российское гражданство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российское гражданство. Ранее он сбежал с чемпионата Европы в Россию. Об этом сообщает Mash. 

«Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, который сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил паспорт РФ», — передают авторы канала. До этого он служил в ВСУ.

Ранее украинский спортсмен решил незаметно покинуть территорию Польши, где проходил чемпионат Европы по рукопашному спорту. Он прибыл в Чехию, где находился на протяжении пяти месяцев. Затем он прибыл в Москву. Отмечалось, что Кузнецов также намерен стать добровольцем, чтобы воевать на стороне РФ в конфликте с Украиной. До этого солдат рассказывал, что служил в рядах ВСУ, пока не узнал, что украинское командование приняло решение расстрелять его сослуживцев. 

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Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил российское гражданство. Ранее он сбежал с чемпионата Европы в Россию. Об этом сообщает Mash.  «Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, который сбежал с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил паспорт РФ», — передают авторы канала. До этого он служил в ВСУ. Ранее украинский спортсмен решил незаметно покинуть территорию Польши, где проходил чемпионат Европы по рукопашному спорту. Он прибыл в Чехию, где находился на протяжении пяти месяцев. Затем он прибыл в Москву. Отмечалось, что Кузнецов также намерен стать добровольцем, чтобы воевать на стороне РФ в конфликте с Украиной. До этого солдат рассказывал, что служил в рядах ВСУ, пока не узнал, что украинское командование приняло решение расстрелять его сослуживцев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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