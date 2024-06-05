ТСН: на Украине обещают платить за доносы на уклонистов

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Рада Украины планирует ввести военную полицию, которая будет охотиться за уклонистами, передает ТСН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Верховная Рада рассматривает законопроект о введении военной полиции. Согласно документу представители нового ведомства смогут вламываться в квартиры без чьего-либо разрешения, а также они будут уполномочены принимать доносы от граждан на уклонистов. Об этом сообщает украинское издание ТСН.

«Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира», — высказалась адвокат Катерина Онищенко в интервью ТСН. Она подчеркнула, что речь идет как о моральной, так и материальной поддержке доносчиков.

В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. После этого многие начали экстренно искать способы покинуть страну. Один из способов, который находят уклонисты — возможность переплыть реку Тиса, граничащую с Молдавией. Однако такие попытки заканчиваются неудачно.

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Верховная Рада рассматривает законопроект о введении военной полиции. Согласно документу представители нового ведомства смогут вламываться в квартиры без чьего-либо разрешения, а также они будут уполномочены принимать доносы от граждан на уклонистов. Об этом сообщает украинское издание ТСН. «Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира», — высказалась адвокат Катерина Онищенко в интервью ТСН. Она подчеркнула, что речь идет как о моральной, так и материальной поддержке доносчиков. В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. После этого многие начали экстренно искать способы покинуть страну. Один из способов, который находят уклонисты — возможность переплыть реку Тиса, граничащую с Молдавией. Однако такие попытки заканчиваются неудачно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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