ТСН: на Украине обещают платить за доносы на уклонистов

Верховная Рада рассматривает законопроект о введении военной полиции. Согласно документу представители нового ведомства смогут вламываться в квартиры без чьего-либо разрешения, а также они будут уполномочены принимать доносы от граждан на уклонистов. Об этом сообщает украинское издание ТСН.
«Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира», — высказалась адвокат Катерина Онищенко в интервью ТСН. Она подчеркнула, что речь идет как о моральной, так и материальной поддержке доносчиков.
В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. После этого многие начали экстренно искать способы покинуть страну. Один из способов, который находят уклонисты — возможность переплыть реку Тиса, граничащую с Молдавией. Однако такие попытки заканчиваются неудачно.
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