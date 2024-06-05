ТСН: на Украине обещают платить за доносы на уклонистов

05 июня 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Рада Украины планирует ввести военную полицию, которая будет охотиться за уклонистами, передает ТСН Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная Рада рассматривает законопроект о введении военной полиции. Согласно документу представители нового ведомства смогут вламываться в квартиры без чьего-либо разрешения, а также они будут уполномочены принимать доносы от граждан на уклонистов. Об этом сообщает украинское издание ТСН. «Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира», — высказалась адвокат Катерина Онищенко в интервью ТСН. Она подчеркнула, что речь идет как о моральной, так и материальной поддержке доносчиков. В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. После этого многие начали экстренно искать способы покинуть страну. Один из способов, который находят уклонисты — возможность переплыть реку Тиса, граничащую с Молдавией. Однако такие попытки заканчиваются неудачно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная Рада рассматривает законопроект о введении военной полиции. Согласно документу представители нового ведомства смогут вламываться в квартиры без чьего-либо разрешения, а также они будут уполномочены принимать доносы от граждан на уклонистов. Об этом сообщает украинское издание ТСН. «Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира», — высказалась адвокат Катерина Онищенко в интервью ТСН. Она подчеркнула, что речь идет как о моральной, так и материальной поддержке доносчиков. В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. После этого многие начали экстренно искать способы покинуть страну. Один из способов, который находят уклонисты — возможность переплыть реку Тиса, граничащую с Молдавией. Однако такие попытки заканчиваются неудачно.