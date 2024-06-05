Иностранные наемники устроили конфликт со стрельбой в Херсоне

05 июня 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Четверо иностранцев были увезены с места происшествия на каретах скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Херсоне произошел конфликт с применением огнестрельного оружия между двумя группами иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, в результате которого пострадали не менее четырех человек. Об этом сообщил представитель подполья. «В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что англоязычные и франкоязычные военнослужащие находились в херсонском кафе «Березка» возле Днепровского рынка. После словесной перепалки в кафе, наемники вышли на улицу, где конфликт обострился и перешел в фазу прямого столкновения. Очевидцы сообщили о серии выстрелов. Четверо участников конфликта были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, заключил источник. Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что финал для иностранных наемников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным. Он напомнил, что с начала СВО в страну прибыли 356 граждан Франции, из которых 147 погибли, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Херсоне произошел конфликт с применением огнестрельного оружия между двумя группами иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, в результате которого пострадали не менее четырех человек. Об этом сообщил представитель подполья. «В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал источник РИА Новости. Он добавил, что англоязычные и франкоязычные военнослужащие находились в херсонском кафе «Березка» возле Днепровского рынка. После словесной перепалки в кафе, наемники вышли на улицу, где конфликт обострился и перешел в фазу прямого столкновения. Очевидцы сообщили о серии выстрелов. Четверо участников конфликта были госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, заключил источник. Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что финал для иностранных наемников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным. Он напомнил, что с начала СВО в страну прибыли 356 граждан Франции, из которых 147 погибли, передает RT.