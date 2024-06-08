На Украине суд впервые назначил максимальное наказание уклонисту

«Главком»: суд в Киеве впервые приговорил уклониста к пяти годам заключения

08 июня 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Киеве приговорили уклониста от мобилизации к пяти годам заключения — это максимальный срок Фото: Официальный сайт президента Украины Оболонский районный суд Киева приговорил уклониста от мобилизации к пяти годам заключения. Это первый случай, когда на Украине обвиняемому дали максимальный срок по данной статье. Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Суд [Киева] приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период. Она предусматривает наказание сроком от трех до пяти лет тюрьмы. Таким образом, максимальное наказание по этой статье применено на Украине впервые», — передают авторы издания. Они ссылаются на данные судебной картотеки. Отмечается, что судьи посчитали действия уклониста «опасными для общества», поэтому не приняли ходатайство о назначении мужчине условного срока. Украиские журналисты обратили внимание, что еще в мае уклонистам давали более мягкие сроки по соответствующей статье. Они получали не более трех лет заключения. Однако теперь приговоры стали более жесткими, подытожили авторы материала. В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. В связи с этим все больше жителей начали предпринимать попытки покинуть страну. Однако некоторые такие попытки заканчивались трагично. В начале июня на Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну, передает «Национальная служба новостей». Верховная Рада Украина также рассматривает возможность введения в стране военной полиции, которая будет выявлять уклонистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оболонский районный суд Киева приговорил уклониста от мобилизации к пяти годам заключения. Это первый случай, когда на Украине обвиняемому дали максимальный срок по данной статье. Об этом сообщает украинское издание «Главком». «Суд [Киева] приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период. Она предусматривает наказание сроком от трех до пяти лет тюрьмы. Таким образом, максимальное наказание по этой статье применено на Украине впервые», — передают авторы издания. Они ссылаются на данные судебной картотеки. Отмечается, что судьи посчитали действия уклониста «опасными для общества», поэтому не приняли ходатайство о назначении мужчине условного срока. Украиские журналисты обратили внимание, что еще в мае уклонистам давали более мягкие сроки по соответствующей статье. Они получали не более трех лет заключения. Однако теперь приговоры стали более жесткими, подытожили авторы материала. В мае этого года на Украине ужесточили мобилизацию. В связи с этим все больше жителей начали предпринимать попытки покинуть страну. Однако некоторые такие попытки заканчивались трагично. В начале июня на Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну, передает «Национальная служба новостей». Верховная Рада Украина также рассматривает возможность введения в стране военной полиции, которая будет выявлять уклонистов.