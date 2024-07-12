Марочко: ВСУ заставляют солдат атаковать мирных жителей беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Командиры ВСУ поручили военным атаковать БПЛА мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование ВСУ перебросило группу солдат на сватовско-кременское направление с задачей наносить удары беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас украинские военные ведут террористическую деятельность в пределах 20 км от линии боевого соприкосновения», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Марочко. Не исключен факт использования более продвинутых беспилотников с радиусом действия свыше 100 км.

Вечером 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, где, по словам очевидцев, находились дети. Самому младшему из пострадавших — восемь лет. Губернатор отметил, что во дворе, где произошел удар, не было расположено никаких военных объектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование ВСУ перебросило группу солдат на сватовско-кременское направление с задачей наносить удары беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Сейчас украинские военные ведут террористическую деятельность в пределах 20 км от линии боевого соприкосновения», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Марочко. Не исключен факт использования более продвинутых беспилотников с радиусом действия свыше 100 км. Вечером 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, где, по словам очевидцев, находились дети. Самому младшему из пострадавших — восемь лет. Губернатор отметил, что во дворе, где произошел удар, не было расположено никаких военных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...