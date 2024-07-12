Марочко: ВСУ заставляют солдат атаковать мирных жителей беспилотниками

Командование ВСУ перебросило группу солдат на сватовско-кременское направление с задачей наносить удары беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас украинские военные ведут террористическую деятельность в пределах 20 км от линии боевого соприкосновения», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Марочко. Не исключен факт использования более продвинутых беспилотников с радиусом действия свыше 100 км.
Вечером 11 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на детскую площадку в Шебекино, где, по словам очевидцев, находились дети. Самому младшему из пострадавших — восемь лет. Губернатор отметил, что во дворе, где произошел удар, не было расположено никаких военных объектов.
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