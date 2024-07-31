Регионы накажут за срывы переселения из аварийного жилья

Регионам сократят финансирование за срыв сроков переселения из аварийного жилья

31 июля 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Регионы России могут лишиться финансирования из ФРТ, сообщает Минстрой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Регионам могут сократить финансирование из Фонда развития территорий (ФРТ), если они не реализуют в срок программу переселения людей из аварийного жилья, следует из проекта постановления Минстроя РФ. Отмечается, что большинство регионов опережают темпы по федеральному проекту об аварийном жилье. «Предлагается уменьшить лимиты финансирования субъектам за счет средств ФРТ в случае, если в результате рассмотрения отчетности будет установлено, что государственные ‎или муниципальные контракты, заключенные в первый год реализации этапа программы, обеспечивают переселение граждан из аварийного жилищного фонда, общая площадь которого составляет менее 50% от размера этапа программы», — следует из документа. Отмечается, что за пять лет в России переселено 721 400 человек из 12,1 миллиона квадратного метра аварийного жилого фонда. Программа при этом должна быть реализована до 31 декабря 2024 года. Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году завершится расселение из домов, ставших непригодными до 2017 года. Отмечается, что на программу было запланировано выделить более 430 миллиарда рублей, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионам могут сократить финансирование из Фонда развития территорий (ФРТ), если они не реализуют в срок программу переселения людей из аварийного жилья, следует из проекта постановления Минстроя РФ. Отмечается, что большинство регионов опережают темпы по федеральному проекту об аварийном жилье. «Предлагается уменьшить лимиты финансирования субъектам за счет средств ФРТ в случае, если в результате рассмотрения отчетности будет установлено, что государственные ‎или муниципальные контракты, заключенные в первый год реализации этапа программы, обеспечивают переселение граждан из аварийного жилищного фонда, общая площадь которого составляет менее 50% от размера этапа программы», — следует из документа. Отмечается, что за пять лет в России переселено 721 400 человек из 12,1 миллиона квадратного метра аварийного жилого фонда. Программа при этом должна быть реализована до 31 декабря 2024 года. Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что в 2024 году завершится расселение из домов, ставших непригодными до 2017 года. Отмечается, что на программу было запланировано выделить более 430 миллиарда рублей, сообщает RT.