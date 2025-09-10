Власти Польши сделали признание по поводу инцидента с дронами

В Польше подтвердили, что Белоруссия оповещала Варшаву о дронах
Глава польского МИД подтвердил то, что Белоруссия предупреждала о беспилотниках
Глава польского МИД подтвердил то, что Белоруссия предупреждала о беспилотниках

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона уведомляла Варшаву о появлении дронов в польском воздушном пространстве. Об этом Сикорский сообщил журналистам во время брифинга.

«Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны», — заявил Сикорский.

Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польша и Литва были уведомлены о приближении неизвестных беспилотников к их границам. Такое решение помогло вооруженным силам Польши быстрее среагировать на подлет БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил что сбитые беспилотники якобы были российскими.

