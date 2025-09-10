Власти Польши сделали признание по поводу инцидента с дронами

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что белорусская сторона уведомляла Варшаву о появлении дронов в польском воздушном пространстве. Об этом Сикорский сообщил журналистам во время брифинга.
«Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны», — заявил Сикорский.
Ранее первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Польша и Литва были уведомлены о приближении неизвестных беспилотников к их границам. Такое решение помогло вооруженным силам Польши быстрее среагировать на подлет БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил что сбитые беспилотники якобы были российскими.
