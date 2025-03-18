«Три встречи с ним изменили мою жизнь»: депутат Госдумы Лантратова рассказала о старце Илии

Духовник патриарха Кирилла, старец Илий, которого похоронили сегодня в монастыре Оптиной Пустыни, оказал сильнейшее влияние на многих людей. О своих встречах с монахом, которого многие считают святым, рассказала URA.RU депутат Госдумы Яна Лантратова.
«У меня заболел ребенок, и нужно было принимать решение о лечении. Я на руках понесла младенца в надежде получить благословение. Однако поняла, что попасть туда практически невозможно. И вдруг он вышел и остановился возле нас. И я так протянула ему ребенка, а он нас благословил», — рассказала Лантратова.
Вторая встреча состоялась в Переделкино. Приехав рано утром по звонку знакомой, парламентарий обнаружила себя в огромной очереди людей, которые также пришли со своими проблемами к священнику. В этот раз она не решилась отвлечь старца, но неожиданно на нее указала идущая рядом с ним монахиня. Мол, батюшка, поговорите с девушкой. С тех пор духовная связь с той монахиней, попечению которой поручил Яну Лантратову духовник патриарха, уже не прерывалась. И сколько удивительных встреч и добрых дел удалось сделать вместе и благодаря ей .
«В третий раз я приехала к нему, чтобы посоветоваться. Он сидел, молился, молился, молился — а потом вдруг повернулся и дал мне ответ на важнейший вопрос. Вопрос, который я в душе переживала, но никогда его не задавала. И это очень-очень многое поменяло в моей жизни», — заключила Лантратова.
Схиархимандрит Илий, духовник Патриарха Кирилла и настоятель Оптиной пустыни, скончался на 93-м году жизни. Он был известен своими резкими высказываниями по вопросам духовной жизни и политики, в том числе критикой Иосифа Сталина и поддержкой запрета абортов. Прощание с ним прошло в атмосфере глубокой скорби и уважения, множество верующих пришли отдать дань памяти и почтить его наследие.
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