Российские войска успешно ликвидировали два типа инженерной техники ВС Украины: машины для разминирования «Метеорит» и инженерно-минные разградители Wisent MC1, произведенные в Германии. Это произошло когда техника противника двигались в направлении границы России. Об этом сообщили бойцы из батальона «Феникс».
«При попытке подобраться к российской границе было уничтожено немало вэсэушной бронетехники, среди которой оказались две установки разминирования УР-77 „Метеорит“ и инженерно-минный разградитель Wisent MC1 производства Германии», — сказал представитель батальона. Информацию передает РИА Новости.
Также боец российского батальона подчеркнул, что украинские силы не смогли прорваться через границу РФ. Техника противника была уничтожена или серьезно повреждена, что сделало ее непригодной для дальнейшего использования.
Ранее на курском направлении российские военные впервые захватили уникальные немецкие бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, выпущенные тиражом менее тысячи единиц. Отмечалось, что эту технику в ВСУ применяли не совсем по основному предназначению — ее использовали для создания проходов в минных полях.
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