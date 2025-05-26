Путин раскрыл, почему иностранные компании ушли из России

Путин: зарубежные компании покинули российский рынок по принуждению
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Зарубежные компании ушли из России по принуждению, подчеркнул Путин
Зарубежные компании ушли из России по принуждению, подчеркнул Путин Фото:

Изначально зарубежные компании покинули российский рынок по принуждению западных элит. С таким мнением выступил российский президент Владимир Путин

«Ряд западных компаний покинули РФ по принуждению западных элит», — подчеркнул Путин в ходе встречи с российскими предпринимателями. Мероприятие прошло в честь Дня российского предпринимательства. Оно транслировалось на телеканале «Россия 24».

До этого Путин отметил, что настоящий успех бизнесмена заключается в его умении общаться с людьми. Данный навык — основа всего предпринимательства, подчеркивал президент страны. 

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Изначально зарубежные компании покинули российский рынок по принуждению западных элит. С таким мнением выступил российский президент Владимир Путин.  «Ряд западных компаний покинули РФ по принуждению западных элит», — подчеркнул Путин в ходе встречи с российскими предпринимателями. Мероприятие прошло в честь Дня российского предпринимательства. Оно транслировалось на телеканале «Россия 24». До этого Путин отметил, что настоящий успех бизнесмена заключается в его умении общаться с людьми. Данный навык — основа всего предпринимательства, подчеркивал президент страны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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