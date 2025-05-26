Путин раскрыл, почему иностранные компании ушли из России

Изначально зарубежные компании покинули российский рынок по принуждению западных элит. С таким мнением выступил российский президент Владимир Путин.
«Ряд западных компаний покинули РФ по принуждению западных элит», — подчеркнул Путин в ходе встречи с российскими предпринимателями. Мероприятие прошло в честь Дня российского предпринимательства. Оно транслировалось на телеканале «Россия 24».
До этого Путин отметил, что настоящий успех бизнесмена заключается в его умении общаться с людьми. Данный навык — основа всего предпринимательства, подчеркивал президент страны.
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