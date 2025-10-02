Путин: европейцы приезжают в РФ из-за «гендерного терроризма» в своей стране

Путин заявил, что Россия рада всем, кто разделяет ее ценности
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

В Россию все чаще приезжают жители европейских стран, в том числе из-за «гендерного терроризма» и ущемления прав детей в своей стране. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Сейчас к нам люди приезжают люди из европейских стран не только по идеологическим причинам. Там просто у них гендерный терроризм. И против детей», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он отметил, что Россия открыта для людей из разных стран, если они разделяют российские ценности. И не важно, с Запада вы или с Востока. По его словам, в Российской империи не было графы национальности, людей объединяла общая культура.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году основное внимание участников сосредоточено на вопросах становления многополярной структуры мировой системы и оценке возможных направлений ее дальнейшей эволюции. В форуме принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

