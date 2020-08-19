Оппозиция использует белорусскую технологию на выборах-2020

Фальсификации в пользу президента Беларуси Александра Лукашенко стали уроком для оппозиции России Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Российская оппозиция применит белорусскую технологию во время выборов-2020 и приведет своих сторонников на избирательные участки в последний день волеизъявления — 13 сентября. Опыт соседей заинтересовал оппонентов «Единой России» после того, как был успешно применен на недавних выборах президента Беларуси, позволив выявить фальсификации. Как сообщает источник URA.RU в политических кругах, такая технология станет ответом оппозиции на введение ЦИК РФ трехдневного голосования.

По мнению инсайдера, растянув голосование с 11 по 13 сентября, власть сделала ход, призванный сохранить большинство единороссов в депутатских креслах — оппозиции будет намного сложнее организовать наблюдение за участками в течение нескольких дней. Кроме того, подсчет голосов, отданных 11 и 12 сентября, начнется только в последний день, в связи с чем есть сомнения в сохранности бюллетеней. «Ставка на 13 сентября сократит время на фальсификацию результатов и позволит точнее подсчитать, накручены в итоге голоса за ЕР или нет», — отмечает собеседник агентства. По итогам сентябрьских выборов в России прямым голосованием выберут 18 губернаторов, 11 заксобраний и 22 городских думы в региональных центрах.

Региональные выборы пройдут в России с 11 по 13 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пока с прямым призывом приходить на участки с основной день голосования выступили только коммунисты. «Мы ориентируем наших избирателей на 13 сентября, потому что в два первых дня мы не сможем проконтролировать, что сделают с нашими бюллетенями», — заявила агентству секретарь окружкома КПРФ ЯНАО (здесь будут выбирать новый состав заксобрания — прим. ред.) Елена Кукушкина. По словам источника URA.RU, подобные методички разосланы из Москвы по все регионы, где компартия претендует на депутатские мандаты, но оперативно подтвердить эту информацию не удалось — в ЦК КПРФ отправлен запрос, ответ на который еще не получен.

«Партия роста», возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, выступила резко против трехдневного голосования. «В последнее время власти целенаправленно принимают решения, которые служат одной цели — упрочить позиции правящей партии на всех уровнях. К чему может привести игнорирование существующего запроса в обществе на обновление представительных органов власти мы можем судить по последствиям у наших ближайших соседей», — заметил зампредседателя партии Виктор Звагельский. Но на вопрос о методах противодействия изменениям в избирательном законодательстве в «Партии роста» агентству не ответили.

С прямым призывом приходить на участки только 13 сентября выступили коммунисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Голосование в последний день хотя бы косвенно поможет оппозиции показать реальное количество сторонников, проголосовавших за них», — говорит политолог Роман Ларионов. Политический эксперт Сергей Поляков предполагает, что подобная технология 13 сентября пройдет обкатку, а в полной мере будет применена через год на выборах в Госдуму, которые с большой долей вероятности также пройдут в несколько дней.

Впрочем, часть оппозиционеров считает, что события в Беларуси снизят риски фальсификации итогов выборов-2020. «Из-за ситуации там, спорные моменты в единый день голосования будут сведены к минимуму», — уверены в пресс-службе «Партии прямой демократии». Там URA.RU заявили, что сторонники партии будут голосовать в тот день из трех, который им удобен.

Своеобразный ответ на претензии оппозиции дала 19 августа председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании подконтрольного ей ведомства. Она попросила региональные избиркомы оснастить видеорегистраторами все помещения, в которых будут храниться бюллетени на выборах в сентябре. «Обращаю особое внимание, мы заинтересованы, чтобы не было ни малейшего сомнения в том, что бюллетени неприкосновенны в период досрочного голосования [11 и 12 сентября]», — заявила глава Центризбиркома.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ответила на претензии оппозиции Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По мнению экспертов, власть не заинтересована в массовых нарушениях 13 сентября. «История в Белоруссии будет серьезным сдерживающим фактором для тех организаторов выборов, которые имеют возможность каким-то образом на результаты влиять», — уверен политолог Поляков.

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