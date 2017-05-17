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17 мая 2017
11:28  17 мая 2017 1

Столичный футбольный клуб отказался брать своего игрока на матч в Екатеринбурге после угроз

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, травма на поле, футбол, фк урал
17 мая "Уралу" необходимо выигрывать "Локомотив", чтобы спастись от вылета из Премьер-лигиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нападающий московского «Локомотива» бразилец Ари не приедет в Екатеринбург на матч чемпионата России с «Уралом», который пройдет в среду, 17 мая. Руководство столичного клуба решило не брать на встречу игрока, который был одним из зачинщиков драки во время финала Кубка страны.

2 мая футбольный клуб «Урал» проиграл «Локомотиву» со счетом 0:2 в финале Кубка России. Исторический матч закончился массовой дракой спортсменов, в которой Ари отметился ударом капитана «Урала» Артема Фидлера в голову. После этого нападающий «Урала» Роман Павлюченко грубо обругал бразильца Ари и сказал: «За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит». Российский форвард был наказан за высказывания.

4 мая главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что бразилец поедет в Екатеринбург и забьет в ворота этой команды гол. Но перед матчем планы наставника, очевидно, изменились.

«Я не сыграю, так как не еду с „Локомотивом“ на матч. Думаю, тренер решил не брать меня в Екатеринбург, чтобы не возникало лишних конфликтов. Никому не хочется повторения драки. К тому же у нас последний матч с „Зенитом“, нужно к нему хорошо подготовиться. А у меня немного болит нога. Наверное, еще и поэтому мне дали отдых», — рассказал «Советскому спорту» Ари. Он также извинился за драку и признался, что «получилось некрасиво».

ФК «Урал» в чемпионате страны занимает 12 место и рискует попасть в зону стыковых матчей. Чтобы обезопасить себя от вылета из Премьер-лиги команде необходимо побеждать в оставшихся двух матчах сезона с «Локомотивом» и «Уфой».

Сергей Дианов
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