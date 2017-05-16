21:40 16 мая 2017 0

Игрока отстранили на четыре игры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Нападающий футбольного клубы «Урал» Роман Павлюченко дисквалифицирован на четыре матча Кубка России, из которых на два — условно, а также отшрафован на 20 тысяч рублей. Причиной такого решения стали высказывания нападающего «Урала» в адрес форварда «Локомотива» Ари, которые уралец позволил себе после финала Кубка России.

Бывший игрок сборной России оскорбил бразильца в ответ на его действия во время драки в конце игры. О наказании, выбранном для Павлюченко, изданию «Спорт-Экспресс» сообщил глава комитета по этике Семен Андреев.Теперь руководство «Урала» проведет с игроком беседу для предотвращения повторения подобных инцидентов.

«Конечно, Роман сожалеет, он опытный игрок, бывал в разных ситуациях. Тут взяли верх эмоции, — рассказал URA.RU вице-президент ФК „Урал“ Александр Левин. — Думаю, что в дальнейшем все будет хорошо. Переживем».