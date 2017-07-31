Ученые выяснили, можно ли «потушить» Солнце

Американские ученые ответили на вопрос о том, что произошло бы, если бы на Солнце вылили ведро воды. В данном случае речь идет о гигантском сосуде, который теоретически можно было бы опрокинуть на небесное светило.
Плотность Солнца в среднем в полтора раза больше плотности воды, отмечают исследователи. Если добавить к нему равное по объему количество жидкости, то при соединении элементов образуется новая звезда, на 48% состоящая из водорода, на 14% из гелия и на 37% из кислорода, пишет «Федеральное агентство новостей».
В итоге Солнце станет значительно горячее и в шесть раз ярче, добавляет агентство Nation News.