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31 июля 2017
30 июля 2017
11:53  31 июля 2017 0

Ученые выяснили, можно ли «потушить» Солнце

Клипарт октябрь. Нижневартовск., солнце, закат, город, спальный район, вечер
Из-за воды Солнце может светить намного ярчеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Американские ученые ответили на вопрос о том, что произошло бы, если бы на Солнце вылили ведро воды. В данном случае речь идет о гигантском сосуде, который теоретически можно было бы опрокинуть на небесное светило.

Плотность Солнца в среднем в полтора раза больше плотности воды, отмечают исследователи. Если добавить к нему равное по объему количество жидкости, то при соединении элементов образуется новая звезда, на 48% состоящая из водорода, на 14% из гелия и на 37% из кислорода, пишет «Федеральное агентство новостей».

В итоге Солнце станет значительно горячее и в шесть раз ярче, добавляет агентство Nation News.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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