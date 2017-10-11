20:18 11 октября 2017 0

Водитель, который не пропустил пешехода, теперь заплатит 2500 рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Госдума 11 октября повысила штрафы для автомобилистов за отказ пропустить пешехода или велосипедиста до 2,5 тысячи рублей. Раньше максимальный штраф составлял 1,5 тысячи. Депутаты считают, что эта мера повысит безопасность наиболее уязвимых участников дорожного движения.

В 2016 году в ДТП погибло 20308 человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Повышение штрафов очень опосредованно влияет на безопасность, считает координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов. По его мнению, автомобилисты далеко не всегда по злой воле не пропускают или сбивают пешеходов. «Есть переходы, которые организованы в соответствии с здравым смыслом. И на таких переходах пешеходов пропускают максимально аккуратно. А есть скоростные шоссе в десять полос с нерегулируемыми переходами без светофора, где регулярно сбивают людей, вроде Ленинского проспекта», — заявил Шкуматов «URA.RU».

По его мнению, на таких проспектах водитель может просто физически не увидеть переходящего дорогу пешехода. «Но какой преступник организовал такую зебру? Где светофор в этом месте?», — недоумевает Шкуматов. Он считает, что увеличивать штрафы в таких случаях просто бессмысленно, гораздо эффективней было бы просто более разумно проектировать сами пешеходные переходы.

Согласен с ним и автор фонда «Городские проекты» Илья Варламов: «В России переходы часто проектируются так, что провоцируют водителей нарушать».

Однако в целом он поддерживает повышение штрафов, указывая, что главное все же неотвратимость наказания. Варламов утверждает, что не знает прецедентов, когда водителей бы штрафовали за непропуск пешеходов. «Введи штраф хоть в 5, хоть в 10 тысяч рублей, если фиксация нарушений не будет поставлена на поток, как это было с превышением скорости или нарушением правил парковки, никто не начнет думать», — поделился Варламов с «URA.RU».

Автомобилисты возмущены, что велосипедистов не штрафуют за нарушение ПДД Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Категория «пропустил — не пропустил» является очень размытой, полагает почетный адвокат России, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. «Никогда репрессиями результата не достигнуть. Если человек куда-то опаздывает и ему необходимо нарушить, он все равно это сделает и штраф в 2,5 тысячи рублей его не остановит», — пояснил Ольшанский.

Кроме того, по мнению автомобилистов, не всегда именно они становятся ключевыми виновники ДТП, депутатам пора уже обратить внимание и на других участников дорожного движения. «У тех же велосипедистов в Москве появилось целое движение, которое сознательно ездит на велосипедах без тормозов. Их за это никак не наказывают», — пожаловался координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Ранее в ГИБДД сообщали, что число аварий за январь — сентябрь 2017 года снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.