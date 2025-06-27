Министр обороны России Андрей Белоусов ознакомился с процессом обучения в Новосибирском высшем военном командном училище, которое осуществляет подготовку офицерских кадров для подразделений спецназа. Об этом рассказали в Минобороны, которое предоставило URA.RU кадры подготовки курсантов.
«На полигоне училища министру обороны продемонстрировали подготовку курсантов сухопутных войск и практические занятия будущих офицеров по управлению боем, огневой подготовке, вождению боевых машин, управлению БПЛА и тактической медицине», — говорили в сообщении ведомства.
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев сообщил, что обучение проводится под руководством квалифицированных инструкторов, обладающих боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что процесс подготовки курсантов организован с учетом специфики использования противником современных западных вооружений и тактических приемов.
В рамках визита министр обороны также организовал рабочее совещание с руководством Главного командования Сухопутных войск и училища. В ходе обсуждения основное внимание было уделено совершенствованию системы подготовки офицерского состава и повышению результативности образовательных процессов, приоритетом стали внедрение и развитие актуальных учебных программ.
«По итогам поездки Андрей Белоусов поставил задачу оснастить училище передовыми техническими средствами обучения, квадроциклами и мототехникой для отработки курсантами способов тактических действий подразделений спецназа с учетом опыта СВО. А также поручил завершить работы по оборудованию полигонной базы вуза и ремонту казарменно-жилищного фонда училища», — сообщают в Минобороны.
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