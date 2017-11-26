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26 ноября 2017
14:00  26 ноября 2017 0

Тяжелые потери в Луганске, «лишние» 15 миллионов людей, новогодняя скульптура из навоза. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Предновогодняя Москва. Иллюминация. Москва, госдума, траур, герб ссср, триколор, спущенный флаг, новый год, вечерняя москва
Бюджет распланирован на ближайшие три годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Советник Порошенко рассказал, какими потерями обошлось наступление ВСУ (Вооруженных сил Украины) на Луганск. « У меня кроме матов по этой истории слов нет.» Еще ранее стало известно, что бойцы ВСУ бросили товарища при отступлении.

В проекте бюджета на 2018 год госдума одобрила план с «дырой» в казне. Сэкономят на социальной политике — уменьшат расходы на пенсионеров и промышленников. А вот оборонный бюджет возрастет.

На Общероссийском гражданском форуме Алексея Кудрина участники активно обсуждали Россию будущего. Беспилотные автомобили, бессмертные люди, сокращение профессий — читайте в нашем материале, какой образ будущего нарисовали ведущие топ-менеджеры страны.

Сергей Собянин считает, что нужно активно развивать агломерации, а не спасать мелкие населенные пункты, где живут «лишние», по его мнению, 15 миллионов человек. Но это для того, чтобы люди переезжали в крупные города и чтобы качество труда повышалось.

95-летнюю Любовь Козинец обязали выплатить полмиллиона рублей владельцам двух иномарок. На автомобили весной этого года свалилась стена ветхого дома, в котором живет ветеран. А у нее нет денег даже на адвокатов.

В Якутии скульптор знаменитого петуха из навоза продолжает удивлять. На этот раз тематика его «творения» новогодняя. Почувствуйте дух рождества!

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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