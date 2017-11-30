18:35 30 ноября 2017 0

Песков в очередной раз высказался о США и их санкциях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соединенные Штаты Америки используют санкции, чтобы настроить крупных бизнесменов, сторонников президента России Владимира Путина, против него. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответе на запрос «одного из международных агентств».

«Согласны ли вы с мнением, что власти США используют санкции, чтобы попытаться настроить состоятельных сторонников российского президента из числа бизнес-элиты против него?» — сначала процитировал текст вопроса Песков, а затем с уверенностью ответил, что «так дело и обстоит», передает Life.ru. Помимо прочего, пресс-секретарь заявил о связи антироссийских действий Штатов с предстоящими президентскими выборами в России.

Ранее Совет Европы сообщил, что рассматривает возможность снятия санкций с РФ. В Госдуме посчитали, что это объясняется опасением европейских политиков в отношении Москвы, которая может выйти из состава международной организации.