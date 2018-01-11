Стивен Хокинг предсказал Земле катастрофу из-за «глобальной жары»

19:49 11 января 2018 3

Человечеству нужно найти себе новый «дом» в ближайшие 200 лет, заявил Стивен Хокинг Фото: Pixabay

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг считает, что Земля постепенно превратится во вторую Венеру. По его словам, человечество ждет вымирание, а температура на планете поднимется в разы — к этому приведет изменение климата.

Такое пугающее заявление ученый сделал во втором эпизоде своего проекта «Любимые места Стивена Хокинга», сообщает Daily Mail. В нем он «посещает» модель Венеры — планеты, которая несколько миллиардов лет назад во многом была похожа на Землю. Однако скопление парниковых газов в ее атмосфере привело к исчезновению океанов и повышению температуры воздуха, которая сейчас составляет 460 градусов по Цельсию.

Такая же судьба ждет и Землю, если выбросы парникового газа останутся на прежнем уровне, отметил Хокинг. «В следующий раз, когда вы встретите человека, отрицающего изменения климата, скажите ему, чтобы он отправился на Венеру. Я заплачу за проезд», — сказал ученый. Он утверждает, что человечеству нужно найти себе новый «дом» в ближайшие 200-500 лет.

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин не согласен с мнением Стивена Хокинга, пишет телеканал 360. Он считает, что жизнь в некоторых частях нашей планеты через 200 лет действительно станет тяжелее, но о планетарной катастрофе речи не идет: «Все очень серьезно, но не до такой степени». По его словам, чтобы предотвратить худшие сценарии будущего, страны должны соблюдать условия Парижского соглашения по климату. В апреле прошлого года его подписали 175 стран, но США вышли из соглашения — этот шаг Хокинг назвал «смертным приговором» планете.