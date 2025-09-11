Врач раскрыл, под какие болезни чаще всего маскируются паразиты

Заражение паразитами часто принимают за другие заболевания, такие как кожные или сердечные проблемы, из-за чего пациенты лечат симптомы, а не причину. Об этом рассказал врач-терапевт и паразитолог Эдуард Бартули.
«Есть паразитарные заболевания, которые протекают под масками других заболеваний. Например, дерматологических: у пациента кожные высыпания, атопический дерматит, экзема — он идет к дерматологу, и тот назначает ему мази, гормональные кремы, антигистаминные препараты и прочее. А можно ведь убрать у пациента паразитоз — например, описторхоз, лямблиоз, аскаридоз, — и эти проблемы с кожей пройдут», — объяснил Бартули в разговоре с «Общественной службой новостей».
Паразитарные инфекции могут проявляться симптомами, схожими с неврологическими, кардиологическими или гастроэнтерологическими заболеваниями. По словам Бартули, головные боли, нарушения сна, раздражительность могут указывать на глисты, а не на неврологические проблемы. Тахикардия или экстрасистолия сердца, диагностируемые кардиологами, также могут быть вызваны паразитами. Гастроэнтерологические симптомы, такие как энтерит, колит, диарея или запоры, нередко оказываются следствием паразитозов. Даже инфекционные проявления — тошнота, рвота, температура, кашель или бронхиальная астма — могут быть связаны с паразитами, а не с другими болезнями.
Самостоятельно отличить паразитарное заболевание от других невозможно, подчеркнул Бартули. Для точной диагностики необходимы лабораторные анализы: иммуноферментный анализ крови на антитела, анализ кала на посев и дуоденальное зондирование для выявления лямблий, описторхисов или клонорхисов.
