11 сентября 2025

В Калининграде презентовали историко-культурный проект «Тысячи имен»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Принять участие в историческом проекте «Тысячи имен» может каждый желающий
Принять участие в историческом проекте «Тысячи имен» может каждый желающий Фото:

В Калининграде сегодня презентовали федеральный историко-культурный проект «Тысяча имен» от Российского военно-исторического общества. Он направлен на создание общедоступного онлайн-архива, в котором будут собраны свидетельства, воспоминания и биографические данные участников и очевидцев событий Первой мировой войны (1914-1918), включая как фронтовиков, так и тружеников тыла.

Презентация прошла в рамках пленарной сессии международной научной конференции «Первая мировая война: события, люди, память». По информации авторов проекта, за годы деятельности волонтеры установили личности более тысячи военнослужащих, провели 164 экспедиции и приняли участие в приведении в порядок 16 воинских захоронений, поддерживая их должное состояние и к текущему моменту. 

Отмечается, что присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте 1000-names.ru. С 2013 года инициатива «Тысячи имен» занимается восстановлением и благоустройством заброшенных воинских захоронений времен Первой мировой войны в Калининградской области, а также установлением личностей солдат, покоящихся в этих могилах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Калининграде сегодня презентовали федеральный историко-культурный проект «Тысяча имен» от Российского военно-исторического общества. Он направлен на создание общедоступного онлайн-архива, в котором будут собраны свидетельства, воспоминания и биографические данные участников и очевидцев событий Первой мировой войны (1914-1918), включая как фронтовиков, так и тружеников тыла. Презентация прошла в рамках пленарной сессии международной научной конференции «Первая мировая война: события, люди, память». По информации авторов проекта, за годы деятельности волонтеры установили личности более тысячи военнослужащих, провели 164 экспедиции и приняли участие в приведении в порядок 16 воинских захоронений, поддерживая их должное состояние и к текущему моменту.  Отмечается, что присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте 1000-names.ru. С 2013 года инициатива «Тысячи имен» занимается восстановлением и благоустройством заброшенных воинских захоронений времен Первой мировой войны в Калининградской области, а также установлением личностей солдат, покоящихся в этих могилах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...