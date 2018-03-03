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03 марта 2018
02 марта 2018
Главные новости Москвы
09:50  03 марта 2018 0

В Минобороны объяснили, почему изоляция России провалилась

Первая официальная репетиция парада на улице Новосибирская 2-ая. Екатеринбург, танки
Российская военная техника востребована в 101 государствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Замминистра обороны РФ Анатолий Фомин заявил, что разговоры о международной изоляции России не имеют ничего общего с реальностью. Представитель ведомства напомнил, что Москва даже в условиях санкций продолжает военное сотрудничество с 101 государством.

«На сегодняшний день Минобороны имеет соответствующие договоренности по военной линии, по линии военного сотрудничества с 91 государством. По линии военно-технического сотрудничества таких контактов — на 10 государств больше. Говорить об изоляции было бы просто несерьезно», — цитирует Фомина РБК.

Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральном собранием рассказал о новейших достижениях военно-промышленного комплекса. В частности, речь шла об уникальных подводных беспилотниках, способных передвигаться на большой глубине. По словам главы государства, аппараты обладают низким уровнем шума и практически неуязвимы для противника, пишет Nation News.

Были представлены и новейшие разработки в области гиперзвукового оружия. По словам президента, вооруженные силы России получили ракеты системы «Кинжал», имеющие возможность разгоняться с гиперзвуковой скоростью, а также осуществлять маневрирование для преодоление любых систем ПРО.

«Его мощь и могущество могут быть огромными, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты их просто не догоняют. У России такое оружие есть», — цитирует Путина телеканал 360.

Сергей Макеев
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