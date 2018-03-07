В российских клиниках зарезервируют палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018

04:42 07 марта 2018 2

Если в регионе нет вытрезвителей, то строить их специально к мундиалю никто не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поскольку большинство регионов России, в которых пройдут игры в рамках чемпионата мира по футболу, отказались от идеи строительства вытрезвителей, перебравших болельщиков будут временно размещать в обычных медучреждениях. Организаторы посчитали, что это будет дешевле, чем строить специальные заведения.

Подобная схема будет действовать, в частности, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде и Екатеринбурге. В Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде, правда, от такой схемы отказались: там уже есть оборудованные медвытрезвители, туда и будут привозить пьяных в дни матчей. Кроме того, как пишут «Известия», в диспетчерской скорой помощи для туристов также будут работать англоговорящие специалисты.

Отметим, в настоящее время российские и иностранные граждане, не имеющие полиса обязательно медицинского страхования, могут претендовать лишь на оказание помощи в экстренных случаях — когда их жизни угрожает опасность. Детоксикация к такого рода медуслугам не относится, однако при наличии страховки иностранцы смогут на нее претендовать.

Напомним, ранее стало известно, что на стадионах болельщикам разрешат приобретать спиртные напитки. Как сообщало «URA.RU», несмотря на попытки местных властей ограничить продажи алкоголя в дни мачта, компании-партнеры FIFA смогут торговать пивом и шампанским на стадионах и в фан-зонах