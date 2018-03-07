{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Из Екатеринбурга он сразу полетит в Тагил
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,50
Динамика за 2 недели
Евро 69,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 марта 2018
04:42  07 марта 2018 2

В российских клиниках зарезервируют палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018

Открытие вытрезвителя. Челябинск, палата, вытрезвитель, кушетки
Если в регионе нет вытрезвителей, то строить их специально к мундиалю никто не будетФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Поскольку большинство регионов России, в которых пройдут игры в рамках чемпионата мира по футболу, отказались от идеи строительства вытрезвителей, перебравших болельщиков будут временно размещать в обычных медучреждениях. Организаторы посчитали, что это будет дешевле, чем строить специальные заведения.

Подобная схема будет действовать, в частности, в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде и Екатеринбурге. В Самаре, Саранске и Нижнем Новгороде, правда, от такой схемы отказались: там уже есть оборудованные медвытрезвители, туда и будут привозить пьяных в дни матчей. Кроме того, как пишут «Известия», в диспетчерской скорой помощи для туристов также будут работать англоговорящие специалисты.

Отметим, в настоящее время российские и иностранные граждане, не имеющие полиса обязательно медицинского страхования, могут претендовать лишь на оказание помощи в экстренных случаях — когда их жизни угрожает опасность. Детоксикация к такого рода медуслугам не относится, однако при наличии страховки иностранцы смогут на нее претендовать.

Напомним, ранее стало известно, что на стадионах болельщикам разрешат приобретать спиртные напитки. Как сообщало «URA.RU», несмотря на попытки местных властей ограничить продажи алкоголя в дни мачта, компании-партнеры FIFA смогут торговать пивом и шампанским на стадионах и в фан-зонах

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров