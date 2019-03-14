«Мусорной реформой» занялась Генпрокуратура РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуроры из регионов получили задание от генпрокурора Юрия Чайки проверить данные о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, проверки покажут, насколько законны и обоснованны действия управляющих компаний и региональных операторов.

По словам Куренного, к проверкам привлекут представителей контрольных органов и общественников, пишет «Национальная служба новостей». «По результатам проверок будут приняты исчерпывающие меры по пресечению и устранению нарушений закона, не исключено, что органы прокуратуры потребуют провести перерасчет платы за обращение с ТКО», — отметил Куренной.

Накануне депутат Госдумы, координатор «Чистой страны» Владимир Бурматов сообщил, что эксперты проекта выявили случаи взимания с россиян двойной платы за утилизацию мусора в 30 российских субъектах, в том числе и в уральских регионах: ХМАО-Югра и Пермский край. Бурматов уточнил, что только за неделю в алрес организации поступило 150 жалоб.

Бурматов отметил, что в ряде регионов плата за вывоз мусора увеличилась в три раза. Кроме того, по словам депутата, «Чистая страна» выявила три схемы незаконного взимания: двойные платежи, скрытые платежи (сумма за вывоз мусора из общего платежа никак не вычленяется), и третья — когда сумма за вывоз ТКО серьезно растет в цене.

Ранее, как писало «URA.RU», россияне переплачивают за коммунальные услуги. Связано это с мошенничеством управляющих компаний, избыточным теплом в квартирах, а также дублирование платежей, в том числе за вывоз мусора.