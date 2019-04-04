Бизнесмен Керимов продает акции «Полюса» на 4 млн

Компания «Полюс» — крупнейший производитель золота в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основной акционер ПАО «Полюс», принадлежащей Polyus Gold International Limited (PGIL), решил продать 3,5% акций компании. Об этом говорится в сообщении «Полюс».

«„Полюс“ был проинформирован своим акционером Polyus Gold International Limited (PGIL) о своем намерении продать около 4,67 млн бумаг компании в виде глобальных депозитарных акций и обыкновенных акций», — цитирует сообщение RNS. Отмечается, что «Полюс» не получит никаких доходов от продажи бумаг.

Компания является крупнейшим российским производителем золота. По объему добычи драгметалла «Полюс» входит в десятку ведущих мировых золотодобывающих компаний. Основным акционером компании является Polyus Gold International Limited, которой принадлежит 82,44% акций. После продажи всего объема доля PGIL в «Полюсе» снизится до 78,9%. При этом количество акций в свободном обращении увеличится почти до 20,2%.