Компания-создатель Superjet пояснила, почему полеты на их самолетах стоят дороже

Производитель Sukhoi Superjet 100, компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации самолетов, а ценообразование авиабилетов во многом зависит от тарифной политики авиакомпаний. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили представители предприятия, комментируя заявление ФАС России.
«В данный момент именно снижение эксплуатационных расходов является одной из ключевых задач модернизации самолета. В целом в рамках стандартной практики расходы на техническое обслуживание самолетов составляет 20-25% от всех затрат авиакомпании», — рассказали специалисты ГСС.
Также собеседники агентства отметили, что авиакомпания «Аэрофлот» позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что соответствующим образом отражается на цене билетов. При этом в ГСС подчеркнули, что сравнивать среднемагистральные самолеты с региональным SSJ 100 не совсем корректно из-за того, что это сравнение затрагивает разные сегменты рынка авиаперевозок, так как речь идет о самолетах с разной пассажировместимостью и дальностью полета.
В ФАС заявили о том, что средняя стоимость авиабилетов на Sukhoi Superjet 100 выше стоимости билетов на другие самолеты на 20%, и обосновали эту разницу высокими расходами на обслуживание SSJ. Авиаэксперты, в свою очередь, предлагают вместо федерального субсидирования лизинга SSJ направлять средства на доработку самолета.