Авиаэксперты нашли альтернативу в решении проблем с Sukhoi Superjet

Авиакомпаниям стоит вкладываться в улучшение SSJ, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расходы авиакомпаний на лизинг Sukhoi Superjet (SSJ) не нужно субсидировать из федерального бюджета. Деньги лучше направлять на доработку самолета. Таким мнением с «URA.RU» поделились авиаэксперты.

Ранее ФАС обнаружила разницу в стоимости билетов на SSJ и самолеты других моделей. Антимонопольщики объяснили возникшую ситуацию высокой стоимостью обслуживания российского лайнера. Глава ФАС Игорь Артемьев предложил субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ и минимизировать издержки при простоях судов.

Авиаэксперт Олег Пантелеев считает, что не всегда тарифы и издержки, связанные с использование определенной модели самолета, находятся в прямой зависимости. «Проблемой является не большое количество отказов агрегатов, а долгий ремонт. Время реакции на эту проблему у SSJ значительно больше, чем у других моделей. Если есть возможность тратить бюджетные средства, то разумнее это делать с целью снижения простоев из-за недостатка запчастей, нужно улучшать самолет», — пояснил эксперт.

Крупнейшим эксплуатантом самолетов Sukhoi Superjet 100 является авиакомпания «Аэрофлот» (сейчас у компании 49 лайнеров, еще 100 должны поступить к 2026 году). У АТК «Ямал» 15 SSJ.

Споры вокруг целесообразности использования Sukhoi Superjet ведутся с мая. Тогда самолет Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, жертвами трагедии стал 41 человек. Причиной катастрофы считается ошибка пилотов.