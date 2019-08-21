Полеты на Superjet обходятся россиянам дороже, чем на Airbus и Boeing

Стоимость авиабилетов на SSJ100 на 20% выше стоимости билетов на другие самолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Средняя стоимость авиабилетов на Sukhoi Superjet 100 (SSJ) выше стоимости билетов на другие самолеты на 20%. Эту разницу в ФАС России объяснили высокими расходами на обслуживание SSJ100.

«Основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ — в длительных простоях из-за ожидания запчастей и ремонта», — цитирует РБК Игоря Артемьева, главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Для решения данной проблемы он предложил субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ и минимизировать их затраты при простоях самолетов.

В мае самолет Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, жертвами трагедии стал 41 человек. После инцидента стало известно о дефектах Sukhoi Superjet 100, однако «Аэрофлот» решил не отказываться от этих самолетов. По словам Артемьева, сейчас в парке «Аэрофлота» находятся 49 лайнеров SSJ, еще 100 поступят к 2026 году. Авиакомпания на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом SSJ.

Также часть перелетов на самолете данной модели выполняет АТК «Ямал». Большую часть воздушного парка авиаперевозчика составляют модели Sukhoi Superjet 100, их 15 штук. Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиаперевозчика не удалось. Туда был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.