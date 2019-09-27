Минобороны захотело новый полигон за 757 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Глава МВД Тюменской области ушел в отставку. Рассказываем, в чем причина такого решения, почему за ним может стоять региональное управление ФСБ и кого прочат на пост главного полицейского региона.

В Прикамье бастуют рабочие — они не выходят на работу, потому что им не платят зарплату. За жалобы на маленькие выплаты заводчан преследовало начальство. В бухгалтерии предприятия заявляли, что платить сотрудникам по 2-3 тыс. рублей — «это нормально».



В распоряжение коммунальщиков могут попасть паспортные данные, СНИЛС и ИНН жильцов. После создания электронной базы у должников останется меньше лазеек для уклонения от оплаты.

Минобороны заказало постройку лазерного полигона для учений за 757 млн рублей. Комплекс требуют сдать уже через два года.

С октября россиянам запретят курить на балконах. Людям, которые нашли лазейку в новом запрете, МЧС напомнило об уголовной ответственности. Телеведущая Елена Малышева сравнила введение штрафов за курение на балконе с христианскими заповедями «не укради» и «не прелюбодействуй». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Путина дымящих подчиненных меньше, чем «пальцев на руке».

Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко из-за эротических фото, опубликованных в соцсети 20 лет назад, потеряла работу и едва не попала под статью. Женщина уверена, против нее развернули травлю и специально выжили с работы из-за личной неприязни начальницы.