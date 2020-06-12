Sony впервые за 7 лет показала новую приставку PlayStation

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Предыдущая версия PlayStation 4 вышла в 2013 году, ее стоимость на момент выпуска составляла около 400 долларов. Позже, в 2016 году компания представила ее обновленную версию, которая поддерживает разрешение 4К, напоминает « Национальная служба новостей» .

К приставке можно будет подключить наушники, камеру и пульт дистанционного управления. Ожидается, что скоро выйдет и цифровая ее версия. Само устройство поступит в продажу до конца 2020 года, цены компания пока не раскрывает.

Консоль можно будет ставить и вертикально, и горизонтально. Отвечать за ее производительность будет восьмиядерный процессор Ryzen Zen 2 с частотой до 3,5 ГГЦ и графический процессор на базе AMD Radeon RDNA 2 с 16 Гб оперативной памяти.

«В рамках трансляции японская транснациональная корпорация также провела презентацию игр для новой консоли», — сообщает « Пятый канал» . На презентации представили серию игр, которые разработали специально для приставки — Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Resident Evil 8 и Gran Turismo 7. Разработчики уточняют, что на новой консоли можно будет запустить и некоторые игры, созданные для PlayStation 4. На момент публикации видео презентации посмотрели почти 11 млн человек.

Компания Sony презентовала игровую приставку Sony Playstation 5. Презентация консоли прошла в виде онлайн-трансляции на YouTube. Разработчики утверждают, что устройство ознаменовало собой «глобальный переход в новое поколение».

Предыдущая модель консоли появилась на рынке в 2013 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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