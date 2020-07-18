В Москве и Питере полиция задержала недовольных законом о ЛГБТ

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В Москве задержано 17 пикетирующих, в Санкт-Петербурге — 9 Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Акции против поправок в Семейный кодекс, проходящие в Москве и Санкт-Петербурге, завершились задержаниями 26 участников одиночных пикетов. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В Москве у здания Госдумы полицейские задержали 17 участников одиночных пикетов», — пишет агентство. В Санкт-Петербурге у станции метро «Гостиный двор» задержаны 9 активистов. Отмечается, что пикетирующие выступали против законопроектов, инициированных председателем комитета Госдумы по вопросам семьи Елены Мизулиной.

Законопроекты были внесены в Госдуму 14 июля. В них предлагается запретить в России однополые браки, а также усыновление детей людьми, сменившими пол, передают Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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