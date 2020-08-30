Уральцы стали лидерами по закупкам в пандемию

Несколько уральских регионов вошли в число лидеров по розничному товарообороту в первом полугодии 2020. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».
Первое место в рейтинге лидеров по обороту товаров заняла Москва, на долю которой приходится 15% общероссийского товарооборота, на втором месте — Московская область, на третьем — Санкт-Петербург. Далее идут Краснодарский край и Свердловская область. В сумме на пять лидеров приходится почти 25% общероссийского оборота розничной торговли.
По обороту розничной торговли на душу населения также лидирует Москва — почти 180 тысяч рублей. Далее в списке расположены Сахалинская область (164,7 тысяч рублей), Московская область (154,2 тысячи рублей), ЯНАО, Тюменская и Свердловская области и ХМАО. Во всех указанных регионах оборот розничной торговли на душу населения превышает 120 тысяч рублей.
Эксперты рассчитывают, что во второй половине года динамика торговли будет быстро улучшаться в связи со снятием карантинных ограничений. Тем не менее за год ожидается спад оборота розничной торговли в целом по России на 2,3%.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.