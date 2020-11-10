10 ноября 2020

Россиянам назвали способы защиты от мошенников в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Способы хищения, как отметил эксперт, делятся на два основных подтипа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чаще всего мошенники обманывают россиян на сайтах объявлений. Это связано с тем, что люди продают на этой площадке товары и услуги из-за удобности доставок. Об этом заявил замруководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике Сергей Никитин.

Способы хищения, как отметил эксперт, делятся на два основных подтипа. Первый — когда пытаются узнать номер карты и дополнительные коды, второй — когда присылают мошенническую ссылку, привязанную к ненастоящему сайту доставки. Никитин посоветовал подключить систему быстрых переводов, чтобы сообщать только номер. Можно также сказать просто номер карты без каких-либо других данных. «Никогда не переходите ни по каким ссылкам в этих сервисах объявлений. Если там есть возможность покупки с доставкой, то она встроена в сам сервис. И оплата происходит тоже через сам сервис без общения с продавцом», — сказал Никитин в беседе с Newinform.

Введение новых жестких ограничений из-за коронавируса вызовет всплеск атак мошенников на банковскую инфраструктуру, считает директор департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаил Иванов. Управляющий директор «Абсолют банка» Олег Кусеров добавил, что подобная активность наблюдалась и в начале первой волны. Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что в России в ближайшее время может появиться центр по борьбе с телефонным спамом, фишингом и киберпреступлениями, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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