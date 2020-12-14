Иван Ургант считает, что сокращение запрета на выпивку, поднимает шпансы на национальную вакцинацию от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял заявление о сокращении срока отказа от алкоголя при вакцинации от коронавируса. Реагируя на заявление Голиковой, которая призвала не выпивать «хотя бы три дня до и три дня после вакцинации», Ургант пошутил, что «не надо идти на уступки», пока прививку не разрешат ставить в состоянии алкогольного опьянения.

Пересмотр сроков на употребление алкоголя при вакцинации Ургант назвал благой вестью. «Цитата Татьяны Голиковой: »[Не выпивайте] хотя бы три дня до и три дня после вакцинации«. Я удивлен, что в цитату не вошла фраза: „Христом Богом молю!“», -иронизирует Ургант. Его соведущий Дмитрий Хрусталев посчитал, что сроки ограничения резко сократились с 56 до 6 дней. «Начали расти шансы на национальную вакцинацию, — констатировал Ургант. — О чем мы говорим? Власти идут на уступки. Я считаю, что мы не должны соглашаться, давайте их еще промаринуем пару недель, и вакцинироваться можно будет только пьяными».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что после вакцинации от коронавируса, люди должны отказаться от употребления алкоголя, пишет газета «Взгляд». Это вызвано общим временем формирования иммунитета после введения двух доз вакцин, уточняют «Невские новости».