Минспорта РФ одобрило идею заменить гимн на «Катюшу» на Олимпиаде

Олег Матыцин считает, что песня «Катюша» узнаваема во всем мире Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал идею использовать песню «Катюша» на Олимпийских играх вместо гимна России. Ранее такое предложение сделала комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года потеряли право выступать на международных соревнованиях под флагом РФ после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Оно было принято из-за серии допинг-скандалов. Решение включает запрет на использование национального гимна.

«К „Катюше“ отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной», — приводит слова Матыцина ТАСС. Он подчеркнул, что будет поддерживать это решение, так как его выразили сами спортсмены.

Следующие летние Олимпийские игры, которые перенесли из-за пандемии, должны пройти в японской столице Токио с 23 июля по 8 августа. Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.