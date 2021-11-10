Новая комиссия ЕР займется проблемами абитуриентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Глава комиссии «Единой России» по образованию и науке обозначила первоочередные задачи Фото:

Руководитель партийной комиссии «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева обозначила первоочередные задачи для этого подразделения партии. По ее словам, депутаты, прежде всего, обратят внимание на проблемы приемных кампаний вузов страны.

«Мы получили огромное количество обращений от абитуриентов, их родителей и членов приемных комиссий. Прямо сейчас мы будем выносить на первое заседание проблемы, связанные с приемом, распределением контрольных цифр приема, чтобы с декабря — января следующего года приступить вместе с экспертами и коллегами к подготовке приемной кампании», — приводятся слова Шмелевой на сайте партии.

Также отмечается, что одной из ключевых тем для комиссии является программа капитального ремонта школ. «Это важно, потому что касается огромного количества людей. И теперь нужно добиваться ее реализации и помогать регионам решать проблемы», — уточнила Шмелева.

Напомним, президент России Владимир Путин в преддверии возможного трансфера 2024 года объявил 27 сентября о введении специальных комиссий «Единой России». Тогда глава государства отмечал, что первая пятерка списка ЕР, которая вела партию на выборах в Госдуму, возглавит эти комиссии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...