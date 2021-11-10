Новая комиссия ЕР займется проблемами абитуриентов

Глава комиссии «Единой России» по образованию и науке обозначила первоочередные задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель партийной комиссии «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева обозначила первоочередные задачи для этого подразделения партии. По ее словам, депутаты, прежде всего, обратят внимание на проблемы приемных кампаний вузов страны.

«Мы получили огромное количество обращений от абитуриентов, их родителей и членов приемных комиссий. Прямо сейчас мы будем выносить на первое заседание проблемы, связанные с приемом, распределением контрольных цифр приема, чтобы с декабря — января следующего года приступить вместе с экспертами и коллегами к подготовке приемной кампании», — приводятся слова Шмелевой на сайте партии.

Также отмечается, что одной из ключевых тем для комиссии является программа капитального ремонта школ. «Это важно, потому что касается огромного количества людей. И теперь нужно добиваться ее реализации и помогать регионам решать проблемы», — уточнила Шмелева.

Напомним, президент России Владимир Путин в преддверии возможного трансфера 2024 года объявил 27 сентября о введении специальных комиссий «Единой России». Тогда глава государства отмечал, что первая пятерка списка ЕР, которая вела партию на выборах в Госдуму, возглавит эти комиссии.