В соцсетях вступились за Карпина, решившего уйти из сборной. «Валера, не дури!»

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Клипарт. Магнитогорск, мяч, футбол, стадион, спорт, игра
Пользователи соцсетей считают, что в плохой игре сборной России нет вины тренера Фото:

Тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что не исключает своего ухода с поста. Об этом он заявил после неудачной игры со сборной Хорватии в групповом этапе отборочного цикла на чемпионат мира.

Многие пользователи соцсетей обвинили российскую сборную в таком решении Карпина. Они заявили, что национальной сборной уже никто не поможет. Однако некоторые считают, что тренер слишком быстро сдался.

Пользователи считают, что тренировать нашу сборную бесполезно
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Пользователи обвиняют российских игроков в плохой подготовке
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Некоторые пользователи считают, что уйти из сборной — неверный выбор
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Пользователи считают, что тренер быстро решил сдаться
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Пользователи осудили реакцию тренера на поражение российской сборной
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Ранее пользователи соцсетей высмеяли сборную РФ после матча с Хорватией 14 ноября. Во время игры 10-го тура квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России защитник российской сборной Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота. Таким образом, Хорватия выиграла у России со счетом 1:0.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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