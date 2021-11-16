Пользователи соцсетей считают, что в плохой игре сборной России нет вины тренера Фото: Илья Московец © URA.RU

Тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что не исключает своего ухода с поста. Об этом он заявил после неудачной игры со сборной Хорватии в групповом этапе отборочного цикла на чемпионат мира.

Многие пользователи соцсетей обвинили российскую сборную в таком решении Карпина. Они заявили, что национальной сборной уже никто не поможет. Однако некоторые считают, что тренер слишком быстро сдался.

Пользователи считают, что тренировать нашу сборную бесполезно Фото: Twitter

Пользователи обвиняют российских игроков в плохой подготовке Фото: ВКонтакте

Некоторые пользователи считают, что уйти из сборной — неверный выбор Фото: Twitter

Пользователи считают, что тренер быстро решил сдаться Фото: Twitter

Пользователи осудили реакцию тренера на поражение российской сборной Фото: Twitter

Ранее пользователи соцсетей высмеяли сборную РФ после матча с Хорватией 14 ноября. Во время игры 10-го тура квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Хорватии и России защитник российской сборной Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота. Таким образом, Хорватия выиграла у России со счетом 1:0.