CNN включил Харьков в состав России

26 января 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Американский телеканал CNN назвал украинский Харьков российским во время интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Соответствующая подпись появилась на фоне кадров, которые демонстрировали передвижения военной техники РФ. На ошибку CNN обратил внимание RT. На кадрах, которые предваряли интервью ведущей CNN International Кристиан Аманпур со Столтенбергом, были продемонстрированы передвижения российской военной техники по заснеженной местности. Это видео было предоставлено Минобороны РФ. На нем CNN разместил плашку с указанием местоположения военной техники: «Харьков, Россия (Kharkiv, Russia)». Ранее США потребовали от России объяснить проведение военных учений на юго-западе страны либо вовсе прекратить подобные действия. С таким заявлением выступил пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс. Он уточнил, что переговоры России и США по совместным гарантиям безопасности будут продвигаться только в «атмосфере деэскалации». О том, что Москва якобы продолжает наращивать военные силы у границ Украины, сообщала The New York Times — по ее данным, военные РФ начали переброску на юго-запад страны военных вертолетов. После американский президент Джо Байден сообщил, что в случае «вторжения России на Украину» в отношении президента РФ Владимира Путина будут введены санкции. According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNNhttps://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC