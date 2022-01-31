Зюганов: все фракции Госдумы поддержали помощь России ДНР и ЛНР

Геннадий Зюганов отметил, что с самого начала выступал за помощь республикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Самопровозглашенным Донецкой и Луганской народной республикам необходима помощь со стороны России. Все фракции в Госдуме пришли к единственному решению по данному вопросу. Об этом рассказал лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«По итогам консультаций с фракциями [по обращению к президенту России Владимиру Путину о независимости ЛНР и ДНР была выработана общая позиция. Надо максимально помочь защитить республики [ДНР и ЛНР]», — приводит информацию депутата РИА «Новости».

Сам Зюганов активно поддерживает самостоятельность республик, пишет Nation News. «Давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности», — сказал он.

Ранее о том, что поставки оружия в Донбасс и признание Россией самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР являются инициативами парламентских партий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После этого президент России Владимир Путин поручил правительству России рассмотреть предоставление гражданам страны, которые проживают в Донбассе, возможность подачи через Госуслуги заявлений на получение соцвыплат и льгот.

В конце января стало известно, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обращаются к российскому лидеру по поводу необходимости признания ДНР и ЛНР. Такое признание создаст основания для гарантий безопасности и защиты народов от внешних угроз, считают парламентарии. Информацию приводит «Национальная служба новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам