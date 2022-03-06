Кадыров предупредил, что Зеленского ждет участь Саакашвили

06 марта 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что нужно доверять России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если президент Украины Владимир Зеленский не будет доверять российскому руководству, его ждет участь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России, я готов лично просить президента РФ Владимира Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо», — слова главы Чечни приводят argumenti.ru. Саакашвили задержали в Грузии осенью прошлого года. Его заключили под стражу. Теперь он является главным фигурантом по уголовному делу — его обвиняют в превышении служебных полномочий. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если президент Украины Владимир Зеленский не будет доверять российскому руководству, его ждет участь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России, я готов лично просить президента РФ Владимира Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо», — слова главы Чечни приводят argumenti.ru. Саакашвили задержали в Грузии осенью прошлого года. Его заключили под стражу. Теперь он является главным фигурантом по уголовному делу — его обвиняют в превышении служебных полномочий. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.