Депутат Госсовета РК предложил лишить Поклонскую госнаград

21 апреля 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Депутат Госсовета РК Николай Волков призвал Наталью Поклонскую извиниться перед военнослужащими РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую нужно лишить государственных наград республики за интервью, в котором она выступила против символов освобождения от нацизма. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Николай Волков в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24». «Человек, который проявил себя в 2014 году, а сейчас погряз в болото. Это очень отвратительно. Я говорю о Наталье Поклонской. Сегодня предложили ее лишить наград и будем на этом настаивать, потому что, когда она выступает против символов освобождения от нацизма — она фактически подчеркивает, что она поддерживает национализм, нацизм и так далее», — сказал депутат Волков. Он отметил, что Поклонская тем самым подтверждает, что поддерживает нацизм. Также он добавил, что она должна незамедлительно извиниться перед ВС РФ и всеми жителями Крыма за интервью, в котором назвала букву Z символом трагедии и горя, как для РФ, так и для Украины. Президент России Владимир Путин ранее освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде. Теперь она занимает должность замглавы Россотрудничества. Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская попросила русский и украинский народ остановить разжигание ненависти друг к другу. Она считает, что принятие чужого выбора — единственный возможный путь к миру. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую нужно лишить государственных наград республики за интервью, в котором она выступила против символов освобождения от нацизма. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Николай Волков в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24». «Человек, который проявил себя в 2014 году, а сейчас погряз в болото. Это очень отвратительно. Я говорю о Наталье Поклонской. Сегодня предложили ее лишить наград и будем на этом настаивать, потому что, когда она выступает против символов освобождения от нацизма — она фактически подчеркивает, что она поддерживает национализм, нацизм и так далее», — сказал депутат Волков. Он отметил, что Поклонская тем самым подтверждает, что поддерживает нацизм. Также он добавил, что она должна незамедлительно извиниться перед ВС РФ и всеми жителями Крыма за интервью, в котором назвала букву Z символом трагедии и горя, как для РФ, так и для Украины. Президент России Владимир Путин ранее освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде. Теперь она занимает должность замглавы Россотрудничества. Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская попросила русский и украинский народ остановить разжигание ненависти друг к другу. Она считает, что принятие чужого выбора — единственный возможный путь к миру. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.