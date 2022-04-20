Депутат Госсовета РК предложил лишить Поклонскую госнаград

Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую нужно лишить государственных наград республики за интервью, в котором она выступила против символов освобождения от нацизма. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Николай Волков в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24».
«Человек, который проявил себя в 2014 году, а сейчас погряз в болото. Это очень отвратительно. Я говорю о Наталье Поклонской. Сегодня предложили ее лишить наград и будем на этом настаивать, потому что, когда она выступает против символов освобождения от нацизма — она фактически подчеркивает, что она поддерживает национализм, нацизм и так далее», — сказал депутат Волков.
Он отметил, что Поклонская тем самым подтверждает, что поддерживает нацизм. Также он добавил, что она должна незамедлительно извиниться перед ВС РФ и всеми жителями Крыма за интервью, в котором назвала букву Z символом трагедии и горя, как для РФ, так и для Украины.
Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую нужно лишить государственных наград республики за интервью, в котором она выступила против символов освобождения от нацизма. Об этом заявил депутат Госсовета Республики Крым Николай Волков в эфире программы «Главное» на телеканале «Крым 24». «Человек, который проявил себя в 2014 году, а сейчас погряз в болото. Это очень отвратительно. Я говорю о Наталье Поклонской. Сегодня предложили ее лишить наград и будем на этом настаивать, потому что, когда она выступает против символов освобождения от нацизма — она фактически подчеркивает, что она поддерживает национализм, нацизм и так далее», — сказал депутат Волков. Он отметил, что Поклонская тем самым подтверждает, что поддерживает нацизм. Также он добавил, что она должна незамедлительно извиниться перед ВС РФ и всеми жителями Крыма за интервью, в котором назвала букву Z символом трагедии и горя, как для РФ, так и для Украины. Президент России Владимир Путин ранее освободил экс-прокурора республики Крым Наталью Поклонскую от должности посла РФ в республике Кабо-Верде. Теперь она занимает должность замглавы Россотрудничества. Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская попросила русский и украинский народ остановить разжигание ненависти друг к другу. Она считает, что принятие чужого выбора — единственный возможный путь к миру. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.