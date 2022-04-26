Россиянам облегчат получение выплат на детей

26 апреля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Граждане смогут заранее подать документы на получение новой выплаты на детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне смогут заранее подать документы на получение новой выплаты на детей на сайте Госуслуг. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. «Запускается новый сервис для оформления выплат на детей от 8 до 17 лет. Формально подача документов стартует 1 мая, но благодаря новому сервису граждане смогут сделать это заранее. Форма подачи заявлений будет доступна уже сегодня», — сообщают слова Шадаева в telegram-канале правительства. Правительство РФ выделило из резервного фонда почти 163 миллиардов рублей на осуществление в 2022 году ежемесячных выплат на 4,4 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет, напоминают «Дни.ру». Президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение граждан от ряда налоговых обязательств. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россияне смогут заранее подать документы на получение новой выплаты на детей на сайте Госуслуг. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. «Запускается новый сервис для оформления выплат на детей от 8 до 17 лет. Формально подача документов стартует 1 мая, но благодаря новому сервису граждане смогут сделать это заранее. Форма подачи заявлений будет доступна уже сегодня», — сообщают слова Шадаева в telegram-канале правительства. Правительство РФ выделило из резервного фонда почти 163 миллиардов рублей на осуществление в 2022 году ежемесячных выплат на 4,4 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет, напоминают «Дни.ру». Президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение граждан от ряда налоговых обязательств.