Россиянам облегчат получение выплат на детей

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Граждане смогут заранее подать документы на получение новой выплаты на детей Фото:

Россияне смогут заранее подать документы на получение новой выплаты на детей на сайте Госуслуг. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Запускается новый сервис для оформления выплат на детей от 8 до 17 лет. Формально подача документов стартует 1 мая, но благодаря новому сервису граждане смогут сделать это заранее. Форма подачи заявлений будет доступна уже сегодня», — сообщают слова Шадаева в telegram-канале правительства.

Правительство РФ выделило из резервного фонда почти 163 миллиардов рублей на осуществление в 2022 году ежемесячных выплат на 4,4 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет, напоминают «Дни.ру». Президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение граждан от ряда налоговых обязательств.

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Россияне смогут заранее подать документы на получение новой выплаты на детей на сайте Госуслуг. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. «Запускается новый сервис для оформления выплат на детей от 8 до 17 лет. Формально подача документов стартует 1 мая, но благодаря новому сервису граждане смогут сделать это заранее. Форма подачи заявлений будет доступна уже сегодня», — сообщают слова Шадаева в telegram-канале правительства. Правительство РФ выделило из резервного фонда почти 163 миллиардов рублей на осуществление в 2022 году ежемесячных выплат на 4,4 млн детей в возрасте от восьми до 17 лет, напоминают «Дни.ру». Президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение граждан от ряда налоговых обязательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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