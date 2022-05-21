Минэкономразвития: США не дали договориться странам АТЭС

22 мая 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Сначала представители США, Канады и Японии вышли из зала на выступление РФ, а затем препятствовали сотрудничеству в АТЭС Фото: Александр Елизаров © URA.RU США, Канада, Япония и другие страны не дали делегациям стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) продолжить сотрудничество и прийти к консенсусу, в то время как Россия и Таиланд (принимающая сторона) до последнего пыталась согласовать текст финального заявления. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве экономического развития РФ. «Тайская сторона, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пыталась согласовать текст финального заявления. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС. Совместное заявление министров не было согласовано на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС», — передает слова участника пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве URA.RU пояснили, что все же форум можно признать успешным, благодаря усилиям Таиланда. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что 23 из 24 пунктов были согласованы: «Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать Форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий», — сообщил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество представляет собой форум 21 экономики этого региона для сотрудничества в сфере торговли. Его целью является повышение экономического роста, процветания в регионе. Последняя встреча проходила в Бангкоке. На выступлении РФ на форуме представители пяти стран (Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зелендия) вышли из зала. Таким образом они выразили протест против спецоперации на Украине, которая Россия начала по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. В качестве целей были поставлены — денацификация, демилитаризация соседней страны, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления ВСУ на народные республики.

США, Канада, Япония и другие страны не дали делегациям стран АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) продолжить сотрудничество и прийти к консенсусу, в то время как Россия и Таиланд (принимающая сторона) до последнего пыталась согласовать текст финального заявления. Об этом URA.RU сообщили в Министерстве экономического развития РФ. «Тайская сторона, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пыталась согласовать текст финального заявления. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС. Совместное заявление министров не было согласовано на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС», — передает слова участника пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве URA.RU пояснили, что все же форум можно признать успешным, благодаря усилиям Таиланда. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что 23 из 24 пунктов были согласованы: «Это означает, что АТЭС по-прежнему способен продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, это попытка некоторых экономик политизировать Форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий», — сообщил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество представляет собой форум 21 экономики этого региона для сотрудничества в сфере торговли. Его целью является повышение экономического роста, процветания в регионе. Последняя встреча проходила в Бангкоке. На выступлении РФ на форуме представители пяти стран (Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зелендия) вышли из зала. Таким образом они выразили протест против спецоперации на Украине, которая Россия начала по указу президента РФ Владимира Путина 24 февраля. В качестве целей были поставлены — денацификация, демилитаризация соседней страны, прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса и предотвращения полномасштабного наступления ВСУ на народные республики.