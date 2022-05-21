Представители пяти стран вышли из зала на выступлении РФ в АТЭС

21 мая 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Представители пяти стран выразили протест против действий России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии вышли из зала, когда на встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом заявил официальный представитель МИД Таиланда Тани Санграт. «Да. Я могу подтвердить, что это правда», — заявил он, комментируя произошедшее. Информацию приводит ТАСС. Сама встреча проходит в Бангкоке. Всего в состав АТЭС входят 19 стран и две территории. Таким образом представители пяти стран выразили протест против спецоперации на Украине. Подобная ситуация с бойкотированием российской стороны происходит не впервые. В апреле по той же причине представители американских и украинских властей покинули саммит G20 во время выступления министра финансов России Антона Силуанова. Ранее, в начале марта этого года, дипломаты из десятка западных стран вышли с заседания Совета по правам человека ООН во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на главные ее цели — защиту гражданских Донбасса от обстрелов ВСУ, денацификацию и демилитаризацию территории, Евросоюз, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны. В ответ на это правительство РФ придумало антикризисные меры, которые направлены как на бизнес, так и на обычных россиян.

Представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии вышли из зала, когда на встрече министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом заявил официальный представитель МИД Таиланда Тани Санграт. «Да. Я могу подтвердить, что это правда», — заявил он, комментируя произошедшее. Информацию приводит ТАСС. Сама встреча проходит в Бангкоке. Всего в состав АТЭС входят 19 стран и две территории. Таким образом представители пяти стран выразили протест против спецоперации на Украине. Подобная ситуация с бойкотированием российской стороны происходит не впервые. В апреле по той же причине представители американских и украинских властей покинули саммит G20 во время выступления министра финансов России Антона Силуанова. Ранее, в начале марта этого года, дипломаты из десятка западных стран вышли с заседания Совета по правам человека ООН во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на главные ее цели — защиту гражданских Донбасса от обстрелов ВСУ, денацификацию и демилитаризацию территории, Евросоюз, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции, которые коснулись экономики страны. В ответ на это правительство РФ придумало антикризисные меры, которые направлены как на бизнес, так и на обычных россиян.