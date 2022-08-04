04 августа 2022

WP: на Украине произошел раскол между Зеленским и мэрами городов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украинские мэры возмущены желанием Зеленского сконцентрировать власть в своих руках Фото:

На Украине произошел раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов. Об этом написало американское издание The Washington Post.

Так, мэры некоторых городов считают, что Зеленский и его администрация отодвигают регионы на задний план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить политических противников. Кроме того, региональные политики негодуют из-за создания военных администраций, чьи полномочия значительно превосходят права и возможности гражданских органов власти. В материале также говорится о том, что мэры переживают, что «офис Зеленского откажется от обещаний и планов по децентрализации власти».

Ранее говорилось о том, что в рядах СБУ произошло разногласие из-за того, что российские военные освободили часть территорий Украины. Отмечалось, что старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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На Украине произошел раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов. Об этом написало американское издание The Washington Post. Так, мэры некоторых городов считают, что Зеленский и его администрация отодвигают регионы на задний план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить политических противников. Кроме того, региональные политики негодуют из-за создания военных администраций, чьи полномочия значительно превосходят права и возможности гражданских органов власти. В материале также говорится о том, что мэры переживают, что «офис Зеленского откажется от обещаний и планов по децентрализации власти». Ранее говорилось о том, что в рядах СБУ произошло разногласие из-за того, что российские военные освободили часть территорий Украины. Отмечалось, что старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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